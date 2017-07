UE: DELLA VEDOVA, IN CAMPO PER DARE VOCE A ITALIA EUROPEA

30 luglio 2017- 11:27

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - “Grazie a tutti coloro che ieri hanno partecipato e sono intervenuti alla convention di Forza Europa dal titolo 'In movimento per una Italia europea'. Ieri non abbiamo arruolato nessuno, ma siamo fieri che in molti, a partire da Emma Bonino e Carlo Calenda, abbiano scelto di partecipare costruttivamente alla nostra discussione". Lo scrive su Facebook il senatore e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. "Gli avversari politici dell’Italia europea -aggiunge- sono i grillini autarchici che propongono il referendum per uscire dall’euro e il centrodestra che, per essere unito, dovrà accettare la leadership culturale nazionalista e anti Ue della Lega e di Fratelli d’Italia. Nella curva antieuropea ci sono ormai solo posti in piedi”.