15 gennaio 2019- 12:37 **Ue: Di Maio a ministra francese, 'Strasburgo? Democrazia non sono palazzi'**

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Ieri con Alessandro Di Battista abbiamo percorso di quasi 600 km in macchina per arrivare al Parlamento Europeo di Strasburgo e dire a tutti i cittadini europei che noi quella sede, che ci costa 1 miliardo di euro a legislatura per stare aperta 40 giorni all'anno, la vogliamo chiudere. Uno spreco indicibile che altro non è che una marchetta pagata al governo francese da tutti gli eurocontribuenti. La risposta del ministro francese è stata che loro sono orgogliosi della sede di Strasburgo. E ci credo! Ve la paghiamo noi!". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio replicando all a ministra francese agli Affari Europei, Nathalie Loiseau.Loiseau "dice pure che è 'una dichiarazione di guerra alla democrazia'. Allora dovremmo aprire una sede del Parlamento in ogni stato europeo? La democrazia non sono i palazzi - scrive dunque Di Maio - La democrazia sono le persone che partecipano. I cittadini italiani, i cittadini francesi, tutti i cittadini europei vogliono più potere di decisione, più democrazia, più democrazia diretta. Non è con un palazzo miliardario che si risolvono questi problemi. Questi sprechi, voluti da quelli che ci fanno la morale sui centesimi in legge di bilancio, devono essere eliminati e deve partire la stagione del cambiamento anche in Europa".