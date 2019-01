15 gennaio 2019- 20:03 Ue: Di Maio a Prodi, 'perso un giorno in macchina? Loro perso 30anni'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Ieri siamo andati a Strasburgo per dire che di Parlamento ne basta uno. E' uno spreco di denaro pubblico" il dualismo con la sede di Bruxelles. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. "Per noi, dopo le prossime europee, questa roba si taglia". E a Romano Prodi che ha detto 'non si perde un giorno in macchina' quando si è al governo, Di Maio ribatte: "Loro hanno perso trent'anni...".