3 luglio 2019- 14:48 Ue: Di Maio, 'bene Conte, commissario Concorrenza fondamentale'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Innanzitutto volevo fare le mie congratulazioni al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il lavoro svolto ai tavoli europei". Così il vicepremier Luigi Di Maio, in un lungo post su Facebook in cui, tra le altre cose, plaude allo stop alla procedura d'infrazione. Oltre all'evitato cartellino rosso, "siamo riusciti a portare a casa una casella importantissima come quella del commissario Ue alla concorrenza - rimarca Di Maio - Andremo dunque ad occupare un ruolo fondamentale, perché spetterà a noi vigilare sulla corretta competizione commerciale tra Paesi a tutela anche delle nostre imprese e del tessuto produttivo"."Per il commissario alla concorrenza passeranno tutti i dossier europei più importanti su cui l’Italia potrà quindi orientare le scelte della Commissione - osserva ancora Di Maio - Una partita fondamentale sarà anche quella dei funzionari apicali su cui credo l’Italia possa vantare un grande credito. Ad ogni modo rispondo con l'unica cosa che interessa ai cittadini italiani in questo momento: il salario minimo si farà; le tasse le vogliamo tagliare, in Italia si è aspettato fin troppo tempo; gli investimenti per nuove infrastrutture, dove realmente servono, partiranno; scuola e sanità devono essere tutelate come asset strategici; sui migranti non resteremo in silenzio, ora tocca agli altri".