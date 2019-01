15 gennaio 2019- 16:23 Ue: Di Maio, 'cittadini non si fanno fregare da finti pentimenti, a maggio nessuna pietà'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "I cittadini europei non si fanno fregare da finti pentimenti fuori tempo massimo e il 26 maggio non avranno nessuna pietà". Così in un post su 'Blog delle Stelle' il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, commentando le dichiarazioni del presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker.