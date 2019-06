18 giugno 2019- 20:55 Ue: Di Maio, 'come a maturità per governo saggio breve per risposta a Ue'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Anche il governo è chiamato a sostenere una sorta di esame di maturità per rispondere alla lettera della Commissione europea, "abbiamo un saggio breve. Ci hanno mandato questa lettera e ci hanno detto adesso commentate". Ospite di 'skuola.net' in uno speciale dedicato agli esami di maturità che iniziano domani, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, scherza sulla lettera inviata all'Italia dall'Ue. "Il candidato commenti questa lettera in cui ci massacrano", aggiunge.