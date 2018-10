21 ottobre 2018- 14:58 **Ue: Di Maio, io garante in governo che Italia resti in Europa**

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna intenzione di uscire dall'Europa e non c'è un piano B. C'è solo un piano A. E finchè sarò in questo governo sarà sempre garantito che l'Italia resti in Europa e nell'euro". Lo dice il ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro, Luigi Di Maio, a 'In mezz'ora' su Rai tre.