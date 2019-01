15 gennaio 2019- 16:21 **Ue: Di Maio, 'lacrime coccodrillo Juncker non mi commuovono'**

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Le lacrime di coccodrillo non mi commuovono. Juncker e tutti i suoi accoliti hanno devastato la vita di migliaia di famiglie con tagli folli mentre buttavano 1 miliardo di euro l’anno in sprechi come il doppio Parlamento di Strasburgo. Sono errori che si pagano". Così in un post pubblicato sul 'Blog delle Stelle' il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.