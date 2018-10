21 ottobre 2018- 14:58 **Ue: Di Maio, lavoriamo a nuovo gruppo, fuori da famiglie Pd e Fi**

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Noi stiamo lavorando all'idea di un gruppo che metta insieme sensibilità che stanno nascendo ovunque in Europa su temi che hanno tradito sia la sinistra che la destra. Un progetto che sostituisca quei partiti che erano Pd e Fi a livello europeo e che hanno tradito elettori. Quindi, non solo non voglio uscire da Ue e da euro, ma stiamo lavorando a un progetto" per una nuova Ue. Lo dice Luigi Di Maio a In Mezz'ora in più.