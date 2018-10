20 ottobre 2018- 17:53 Ue: Di Maio, noi in Unione, sederemo al tavolo per spiegare ragioni manovra

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna volontà di lasciare" l'Unione europea, "i prossimi 6-7 mesi sono importanti perché arriveranno dalle istanze di cambiamento" per "cambiare l'Europa". Su questo, "decideranno i cittadini con le prossime elezioni". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Riconosciamo le istituzioni europee e ci sederemo al tavolo per discutere le istanze di questa manovra", sottolinea.