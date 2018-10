8 ottobre 2018- 15:00 Ue: Di Maio, non vogliamo uscire né da euro né da Unione

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Noi come governo non vogliamo uscire dall'euro. Noi non vogliamo uscire né dall'euro né dall'Unione europea. Noi ci vogliamo restare e approfittare di questo momento storico per cambiarla". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti all'ambasciata italiana a Berlino.