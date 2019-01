30 gennaio 2019- 18:00 Ue: Di Maio, ok a fondi per cooperazione ma stop ipocrisia

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - “Saremo chiamati a lavorare al prossimo bilancio dell’Unione Europea che prevede anche lo stanziamento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo dell’Africa. È però inutile stanziare più fondi solo per potersi lavare la coscienza". Così il vicepresidente e ministro, Luigi Di Maio, intervenendo al Ciae, il Comitato interministeriale per gli affari europei, cui hanno preso parte tutti i ministri del Governo Conte."Mi riferisco - ha aggiunto Di Maio - a governi europei che continuano ad avere atteggiamenti colonialisti in Ue e si nascondono dietro alla frase 'abbiamo dato più fondi all’Africa'. Va bene dare più fondi - ha proseguito Di Maio - ma solo se, prima di ogni cosa, i governi europei la smetteranno con l’ipocrisia attuale. Non è accettabile - ha concluso Di Maio - avere ancora, nel 2019, diritti di prelazione sulle importazioni di materie prime o simili”.