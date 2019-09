2 settembre 2019- 17:52 Ue: Di Maio, 'restare nell'euro ma con Italia protagonista'

Roma, 2 set. (AdnKronos) - “Tutti quanti rappresentiamo l’interesse dell’Italia. Ora, in passato qualcuno non lo ha fatto bene, speriamo che il Movimento Cinque 5 nella compagine di governo possa migliorare i risultati da raggiungere. Certo, nel raggiungere dei risultati a volte ci sono delle relazioni anche franche, difficili con l’Unione europea, ma l’obiettivo è molto chiaro, è restare nell’Unione europea e nell’euro, ma con un’Italia protagonista e che finalmente si veda considerata nei grandi dossier che si affrontano a Bruxelles”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un'intervista in onda su Class Cnbc.