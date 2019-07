3 luglio 2019- 14:39 **Ue: Di Maio, 'spero von der Leyen e Lagarde non diventino regine austerity'**

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Sulla "nomina ai vertici europei di due fedelissime di Merkel e Macron, non mi fa impazzire che Germania e Francia l’abbiano vinta ancora una volta e spero che non diventino due regine dell’austerity". Lo scrive, in un passaggio di un lungo post su Facebook, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.