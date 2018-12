6 dicembre 2018- 12:11 Ue: Enac, al via sorveglianza marittima Frontex con drone Leonardo

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Sono state avviate, in via sperimentale, le operazioni condotte da Leonardo con il drone Falco Evo (Remotely-Piloted Air System - RPAS), per conto dell'Agenzia europea Frontex, che prevedono l’impiego di droni in funzioni di controllo in spazi aerei non segregati. Si tratta di attività di pattugliamento marittimo condotte dall’Aeroporto di Lampedusa per monitorare, in via sperimentale, le frontiere esterne dell'Ue.Il progetto, innovativo per la gestione di operazioni in spazi aerei internazionali non segregati, si legge in una nota, ha visto la cooperazione tra Enac, Enav, Guardia di Finanza, Leonardo e Frontex, per identificare i requisiti tecnici e operativi e definire le condizioni per l'uso dello spazio aereo. Le attività sono realizzate in coordinamento con l'ente di controllo maltese nel cui spazio aereo si sviluppa parte delle attività di volo.