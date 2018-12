6 dicembre 2018- 12:11 Ue: Enac, al via sorveglianza marittima Frontex con drone Leonardo (2)

(AdnKronos) - L'Enac ha garantito il pieno supporto all'iniziativa rilasciando le necessarie certificazioni e autorizzazioni, secondo le normative nazionali e internazionali, in coordinamento con l’Enav, che ha fornito il proprio supporto professionale di controllo della navigazione, per rendere possibili le attività e garantire le migliori condizioni operative. L'Ente Nazionale per l’Aviazione Civile esprime la propria "soddisfazione" per l'inizio di questa modalità innovativa di uso dei mezzi a pilotaggio remoto che permetterà agli Enti governativi competenti nella vigilanza del territorio, di realizzare servizi di controllo istituzionali mediante l'uso di queste tecnologie emergenti. Le attività avviate nel Mediterraneo costituiranno la base per lo sviluppo di ulteriori iniziative, nella prospettiva di una futura integrazione dei mezzi a pilotaggio remoto con l'aviazione tradizionale.