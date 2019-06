10 giugno 2019- 17:20 Ue: Farage, 'accordo con M5S? Vedremo, vedremo'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Grazie per l'informazione". Reagisce così, ridendo, il leader del Brexit Party, Nigel Farage, contattato telefonicamente dal quotidiano online Affaritaliani.it, all'indiscrezione secondo la quale starebbe per chiudere un accordo con il Movimento 5 Stelle per il ritorno del partito guidato da Luigi Di Maio nel gruppo Efdd al Parlamento europeo. "Voi ne sapete più di me e ho grande rispetto per la professionalità della stampa italiana", afferma Farage. E alla domanda diretta se sia vero che ci sia un accordo tra il Brexit Party e i 5 Stelle, risponde con un "vedremo, vedremo..." aggiungendo ironico: "Le negoziazioni a Bruxelles sono sempre in uno stato di fluttuazione e di incertezza...". Appunto, "we will see...".