19 dicembre 2018- 12:49 Ue: Fico, su sovranismo non diamo niente per scontato

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "In Ungheria ci sono grandi manifestazioni e questo significa che i sovranismi non è che abbiano le soluzioni ad ogni cosa e quindi non diamo niente per scontato". Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di Natale.