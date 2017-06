UE: FORUM COESIONE, DE VINCENTI RIUNISCE REGIONI, COMUNI E PARTI SOCIALI

20 giugno 2017- 19:36

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - In vista del Forum Coesione che si terrà a Bruxelles lunedì e martedì prossimi, "il Ministro Claudio De Vincenti ha incontrato – in due riunioni distinte – Regioni (rappresentate dalla Presidente dell’Umbria Catiuscia Marini) e Comuni (col Presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci e Sindaco di Catania Enzo Bianco), poi Sindacati e Confindustria". Si legge in una nota."Al centro della discussione, le politiche di coesione del post 2020. Convinzione generale che le risorse a disposizione per il rilancio delle regioni meno competitive non debbano diminuire: 'Come segnale forte – ha sottolineato De Vincenti – di un’ Europa che vuole davvero essere vicina ai bisogni di tutti i cittadini, mostrando così il suo volto migliore'". "Altri due i punti -si spiega- sui quali gli incontri hanno fatto registrare piena convergenza e che il Ministro sosterrà a Bruxelles: necessità di stabilità e semplificazione del quadro delle regole; adesione di tutti i Paesi membri che utilizzano fondi europei ai principi dello Stato di diritto e della solidarietà".