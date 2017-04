UE: GENTILONI DOMANI ALLA CAMERA ALLE 9, AL SENATO ALLE 10.30

26 aprile 2017- 20:39

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, domani, giovedì 27 aprile, sarà alle ore 9 alla Camera e alle ore 10.30 al Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile. Si legge in una nota di palazzo Chigi.