UE: GENTILONI, ITALIA NON FACCIA CUGINO GELOSO DI FRANCIA E GERMANIA

31 gennaio 2018- 09:54

Roma 31 gen. (AdnKronos) - "I rapporti tra Francia e Germania hanno a che fare con il modo in cui è finita la seconda Guerra mondiale e il modo e in cui è nata l'Unione europea. L'Italia è sempre stata protagonista, deve avere anche l'intelligenza di scommettere sui suoi rapporti con la Francia e con la Germania, non facendo il cugino geloso, ma facendo il protagonista con le sue proposte e le sue idee". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ospite di 'Uno mattina'.