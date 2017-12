UE: GENTILONI, NON POSSIAMO E NON DOBBIAMO STARE FERMI

12 dicembre 2017- 15:53

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "L'Italia che fa parte di questa stagione tutto sommato positiva dal punto di vista macroeconomico e nel momento in cui abbiamo sul terreno macroeconomico dei dati incoraggianti il messaggio italiano è: non possiamo e non dobbiamo stare fermi e perdere questa occasione. E faremo di tutto anche in questo Consiglio europeo per spingere l'insieme dell'Unione a cogliere questa occasione in positivo per lo sviluppo e per il lavoro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel corso delle sue comunicazioni al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo. "Poi sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo sul piano sociale, i problemi che dobbiamo affrontare e risolvere, lungi da me -ha aggiunto il premier- porli in secondo piano".