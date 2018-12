16 dicembre 2018- 12:08 Ue: Gozi, alleanza civica, progressista e liberale, politica di ieri non basta più

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "È il momento di costruire una grande alleanza civica, progressista e liberale per l’Europa, dai Verdi a Macron, dai socialdemocratici a Albert Rivera di Ciudadanos, rivolgendosi anche ai popolari e cattolici europeisti che non possono continuare a condividere lo stesso tetto con Orban”. Lo afferma Sandro Gozi, presidente dell’Unione dei federalisti europei (Uef), nel suo intervento all’assemblea costitutiva di ‘Cittadini! Rivoluzione liberale’ che si è tenuta oggi a Roma.“In Italia è il momento di prendere atto che il centrodestra non esiste più -continua Gozi-, ormai totalmente assorbito dall’estrema destra salvinista. Che il centrosinistra è polverizzato, e deve intraprendere nuove vie per tornare ad essere maggioranza. Che le linee di divisione politica sono del tutto cambiate in un sistema in cui il polo nazionalista e opportunista gialloverde si è fatto governo. Ciò non vuol dire che non vi siano più valori di destra o di sinistra. Ma che centrodestra e il centrosinistra come pilastri del sistema politico che avevamo conosciuto dal 1994, nelle loro diverse evoluzioni, oggi sono superati”. “Dopo il crollo del 4 marzo, la politica di ieri non basta più. C’è bisogno di nuove energie, c’è bisogno di mobilitazione civica, c’è bisogno di costruire nuove spazi e nuove proposte. Dobbiamo lavorare per unire i punti della reazione civica e costruire in Italia un’alternativa radicale, sociale e liberale, capace di offrire una nuova prospettiva politica e di società, aperta ed europea, dei diritti e dello stato di diritto. E questo dobbiamo farlo ora, prima delle elezioni europee”, conclude Gozi.