5 marzo 2019- 11:01 Ue: Gozi, 'ci battiamo per Europa cittadini e partecipazione'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - “Con grande coraggio e lungimirante visione, oggi Emmanuel Macron rilancia l’Europa che vogliamo e per la quale ci siamo battuti e continuiamo a batterci. E’ l’Europa dei cittadini, della partecipazione popolare e della democrazia. Una Unione che moltiplichi protezioni, sicurezze e libertà per tutti gli Europei”. Lo afferma Sandro Gozi, presidente dell’Unione dei federalisti europei, commentando il Manifesto “per un nuovo Rinascimento europeo” lanciato dal Presidente francese, Emmanuel Macron. “Salario minimo garantito, una nuova politica industriale, la difesa comune, la banca per il Clima, il diritto d’asilo comune e il controllo delle frontiere esterne: sono alcune delle proposte, concrete e necessarie -prosegue Gozi- per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini della Ue, che il presidente Macron ha messo in campo e che noi Federalisti europei sosteniamo da tempo. Sulla piattaforma lanciata da Macron possiamo e dobbiamo costruire una nuova maggioranza politica al Parlamento europeo dopo le prossime elezioni, così come proponiamo anche nel nostro Manifesto dell’Unione dei federalisti europei. Bisogna percorrere la strada del Rinascimento europeo liberandosi di ogni tabù, ragionando dunque anche alla revisione dei trattati e su nuove forme che garantiscano maggiore partecipazione popolare nella costruzione della nostra comunità. Può essere soltanto questa la via maestra per una vera rifondazione dell’Europa".