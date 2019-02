22 febbraio 2019- 14:57 Ue: Gozi, 'M5S e Lega pensano a Italexit'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - ”L’Italexit continua a rimanere un’opzione per Lega e Movimento 5 Stelle. I due partiti maggioranza di governo a parole dicono di non voler uscire dall’Unione europea e dalla zona euro, ma in realtà fanno il contrario: il loro progetto è quello di svuotare l’Ue dal suo interno”. Lo afferma Sandro Gozi, presidente dell’Unione dei federalisti europei in un’intervista al quotidiano tedesco 'Der Tagesspiegel'. “Tutte le forze europeiste -aggiunge- hanno dunque il dovere di reagire a questo tentativo di distruzione della nostra comunità, costruendo nuove maggioranze europee per uscire dallo status quo. Dobbiamo rifondare l’Europa partendo da alcuni principi di fondo: un comune esercito europeo; una politica condivisa da tutti i Paesi per rispondere al fenomeno dell’immigrazione, insieme a una nuova strategia per regolare i rapporti tra l’Europa e il continente africano; una più determinata lotta contro il cambiamento climatico; la riforma della zona euro per garantire più investimenti e maggiore sviluppo“.