26 gennaio 2019- 18:20 Ue: Gozi, 'mobilitazione civica e nuove alleanze europee'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Non possiamo lasciare che siano i nazionalisti o gli scafisti a fare la politica migratoria. Non possiamo rimanere divisi nella lotta contro al terrorismo. Non possiamo affermare nostri interessi e valori senza una forte politica estera. Non possiamo tollerare violazioni dello stato di diritto nel cuore dell’Europa. C’è bisogno di nuove alleanze europee e di una mobilitazione civica per la rifondazione europea. Un’Europa sovrana e democratica, costruita da popoli e Stati senza subire veti né blocchi”. Così il presidente dell’Unione federalisti europei Sandro Gozi nel suo intervento durante il dibattito “Europa versus Nazionalismo”, organizzato questo pomeriggio a Milano dai Comitati Azione civile Europa, a cui partecipa Astrid Panosyan di En Marche.