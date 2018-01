UE: GOZI, PIANO PRODI RISPOSTA A PAURE E DISILLUSIONE

23 gennaio 2018- 17:33

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - “Il piano d’investimenti per il rilancio di un’Europa sociale presentato oggi dal presidente Romano Prodi è la risposta più efficace alla paura diffusa e alla disillusione nelle istituzioni europee che sono alla base dei populismi. Ripartire dalla gente e dai suoi bisogni concreti: è questa l’Europa che vogliamo e per la quale stiamo lavorando". Lo afferma Sandro Gozi, sottosegretario alle Politiche europee, commentando il piano Ue da 150 miliardi di investimenti per il rilancio dell'Europa sociale presentato oggi dall'ex premier ed ex presidente della Commissione Ue. "Bene quindi investire in sanità, educazione e alloggi sociali -aggiunge l'esponente dell'esecutivo- per una vera Unione sociale europea come affermato nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017. E bene la scelta del metodo: i progetti da finanziare dovranno essere decisi insieme tra Stati membri e istituzioni locali, in linea con il rispetto del principio di sussidiarietà. E il ‘New Deal per l'infrastruttura sociale’ dovrà essere operativo al più presto e comunque prima della fine dell'attuale legislatura Ue, entro maggio 2019. Faremo tutto il possibile perché sia così”.