UE: GRASSO, INTERVENIRE SU DISEGUAGLIANZE E RICREARE CLIMA FIDUCIA

6 giugno 2017- 16:52

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Rimango convinto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che sia necessario intervenire con la massima urgenza sulle crescenti diseguaglianze che hanno escluso troppe persone da società troppo incentrate sul perseguimento della ricchezza e del potere. Realizzare la coesione sociale è il modo migliore per rafforzare la fede europea dei cittadini e per prevenire le marginalizzazioni, che sono anche all'origine di radicalismi e illegalità". Lo ha affermato il presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenendo a palazzo Giustiniani alla presentazione del volume "Europa sfida per l'Italia"."A questo fine -ha ricordato la seconda carica dello Stato- serve certamente l'impegno dei governi nazionali, attraverso politiche espansive che creino crescita e occupazione, ma serve anche avviare iniziative comuni europee più ambiziose che si rivolgano alla vita dei cittadini". "Il primo obiettivo politico è ricostruire un clima di fiducia per superare i freni che hanno fin qui impedito di passare a una nuova fase di integrazione. Serve un'analisi condivisa delle risposte che l'Unione ha dato alla crisi economica e finanziaria e che hanno avuto impatti molto differenziati sui vari Paesi e sulle diverse componenti sociali di ciascuno di questi".