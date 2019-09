10 settembre 2019- 13:20 Ue: Gualtieri, 'con Gentiloni rilancio per Europa più forte e più giusta'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "La nomina di Paolo Gentiloni a Commissario Ue all'Economia è una bella notizia per tutti i cittadini europei e motivo d'orgoglio per l'Italia. Paolo saprà rilanciare la sfida per un'Unione più forte e più giusta. Buon lavoro a lui e alla commissione Ue". Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su twitter.