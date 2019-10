3 ottobre 2019- 22:59 Ue: Gualtieri, 'Gentiloni non commissario flessibilità all'Italia ma al cambiamento'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Paolo Gentiloni non è il Commissario alla flessibilità dell'Italia ma è il Commissario al cambiamento dell'Europa". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri a 'Piazza Pulita' su La7 definisce Gentiloni che oggi è stato promosso dall'Europarlamento e che diventerà il prossimo Commissario Ue agli affari economici. "L'Italia -spiega Gualtieri - deve tornare ad essere un paese di punta dell'Europa. Noi dobbiamo fare le battaglie per cambiare le politiche europee non per dire fatte quello che volete e poi ci fatte lo sconto. Voglio che si cambiano le regole del Patto di stabilità esattamente per scorporare gli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale dal calcolo del deficit. Noi vogliamo un Green New Deal europeo e italiano".