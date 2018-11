27 novembre 2018- 15:20 Ue: Gualtieri, grazie a Pd e Socialisti stop a fiscal compact

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "La battaglia del Pd e dei Socialisti europei ha permesso oggi lo stop della proposta fatta dalla Commissione europea che aveva chiesto di incorporare il Fiscal compact nel diritto dell’Unione. Oggi la relazione della eurodeputata Danuta Hubner, del Ppe, è stata bocciata in Commissione Econ, che ha espresso parare contrario, come richiedere dal gruppo S&d". Lo sottolinea Roberto Gualtieri, eurodeputato Pd-S&d e presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento europeo. "Il Pd e i Socialisti europei -spiega- si sono opposti in questi anni alle rigide politiche di austerità attuate all’indomani della grande crisi. Per questo all’indomani delle elezioni europee abbiamo chiesto e ottenuto l’introduzione della flessibilità nel Patto di Stabilità, e ci siamo opposti all’incorporazione del Fiscal compact nel diritto dell’Unione. Ora occorre proseguire la battaglia per regole migliori e per l’introduzione di un bilancio dell’eurozona per sostenere gli investimenti e l’occupazione, contrastando le posizioni populiste e antieuropee di Lega e 5Stelle e quelle dei falchi dell’austerità, che peraltro in molti casi figurano proprio tra gli alleati del governo italiano".