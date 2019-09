14 settembre 2019- 13:32 Ue: Gualtieri, 'riforma patto stabilità delicata, complessa e lunga'

Helsinki, 14 set. (Adnkronos) - Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire è stato "corretto" quando ha invitato alla cautela sulla riforma del patto di stabilità: "condivido la prudenza rispetto al fatto che la revisione del patto di stabilità è un processo molto complesso, delicato e lungo". Lo sottolinea il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a Helsinki al termine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale."La prudenza - aggiunge Gualtieri - non è solo della Francia, ma di tutti noi. Al tempo stesso la cifra della discussione di oggi, di tutti i Paesi, che ci sia il ministro o il viceministro è abbastanza normale, è stata, persino più di quello che si poteva immaginare, una condivisione del fatto che la riflessione sulle regole deve andare avanti". "Ora spetterà alla Commissione presentare un rapporto. Ci sono varie forme, dal punto di vista tecnico, per migliorare le regole; ma stiamo correndo. Oggi sono intervenuti quasi tutti, una ventina di Paesi: per essere un Ecofin informale è stata piuttosto partecipata e ricca. Ma è prematuro trarre qualsiasi conclusione", conclude Gualtieri.