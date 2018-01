UE: 'IL VUOTO D'ITALIA', LUNEDì CONVEGNO 'FAREFUTURO'

27 gennaio 2018- 02:06

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - La Fondazione Farefuturo ed il Centro studi per l'Estero Vicino CeNass organizzano per lunedì 29 gennaio alle 14.30 un convegno dal titolo "L'Italia nel vuoto, il vuoto d'Italia–L'azione internazionale dell'Italia nella stagione del ritorno degli interessi nazionali". L'evento, che si terrà alla Camera dei deputati (Aula dei gruppi parlamentari, via di Campo Marzio, 78), sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione geopolitica attorno all'Italia. "Il tema del convegno ruota attorno al vuoto –spiega Adolfo Urso- il vuoto geopolitico attorno all'Italia ed il vuoto dell'azione internazionale dell'Italia. Un pericoloso 'buco' nel centro del Mediterraneo di cui pochi si rendono conto ma che rischia di diventare un punto sempre più critico di vulnerabilità per l'Europa". Il convegno sarà introdotto da Adolfo Urso, già viceministro dello Sviluppo economico e presidente di Farefuturo, e Paolo Quercia, esperto di geopolitica e già consulente del ministero degli Esteri e della Difesa. Sono previsti gli interventi di Giulio Terzi di Sant'Agata, già ministro degli Esteri; Guido Crosetto, già sottosegretario alla Difesa; Gabriele Checchia, già ambasciatore italiano presso la Nato ed in Libano; Raffaele De Lutio, già direttore generale Africa Sub sahariana e ambasciatore in Etiopia; Alberto Negri, inviato speciale del 'Sole 24 Ore'; il generale Carlo Jean, già consigliere militare del Presidente della Repubblica e docente di studi strategici; Ivan Lo Bello, presidente di Unioncamere.