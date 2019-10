1 ottobre 2019- 11:01 Ue: inflazione annua Eurozona cala allo 0,9% in settembre

Bruxelles, 1 ott. (Adnkronos) - L'inflazione annua nell'area euro è stimata allo 0,9% in settembre, in calo dall'1% di agosto, secondo il dato preliminare di Eurostat che è inferiore al consensus, la media delle attese degli analisti. L'inflazione annua core, cioè la variazione dei prezzi al consumo depurata dalle componenti più volatili (energia, cibo, alcolici e tabacchi), in settembre si è attestata all'1%, come nelle attese.