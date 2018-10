15 ottobre 2018- 13:26 Ue: Iohannis, no a localismi, Unione sia più incisiva all'interno e fuori

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "Stiamo vivendo in un mondo globalizzato e non c'è posto per approcci localistici che isolano, per un regresso nella comunità internazionale. C'è bisogno di unità e coesione all'interno dell'Unione ma anche di un ruolo più importante dell'Unione nella politica internazionale". Lo ha affermato il Presidente della Romania, Klaus Werner Iohannis, in visita di Stato in Italia, dopo aver incontrato al Quirinale il Capo dello Stato, Sergio Mattarella."Il Presidente Mattarella -ha aggiunto l'omologo rumeno- ha un approccio dello stesso tipo: non bisogna abbandonare in nessun modo il multilateralismo nei rapporti internazionali e l'Unione europea ha da giocare un ruolo molto più importante di quello che sta già giocando. I politici di Italia e Romania possono contribuire a migliorare in modo decisivo l'ambiente politico internazionale".Alla vigilia della presidenza di turno dell'Unione che la Romania assumerà nel primo semestre del 2019, Iohannis ha aggiunto che "unità e coesione" saranno "le parole chiave" sulle quali si baserà l'agenda predisposta dal suo Paese, per proiettare l'Unione europea verso "un nuovo ottimismo".