8 gennaio 2019- 10:49 Ue: Istat-Ifo-Kof, crescita economica rallenta in zona euro

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "L’economia dell’area euro è prevista crescere a ritmi moderati e costanti nell'orizzonte di previsione (+0,3%) supportata dai miglioramenti della domanda interna". E' quanto emerge dall'Eurozone Economic Outlook dell'Istat, Ifo e Kof che stima un pil in crescita nell'area dell'euro dello 0,3% nel IV trimestre del 2018 e dello 0,3% sia nel primo che nel secondo trimestre del 2019.I rischi per le previsioni dell’economia dell’area euro, sottolineano i tre Istituti, "hanno un orientamento negativo. Le incertezze legate a fattori politici come la Brexit, le dispute sui dazi commerciali, la vulnerabilità nei mercati emergenti e volatilità dei mercati finanziari minacciano le prospettive economiche e finanziarie per il 2019. In questo scenario l'impatto della normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti sull'economia mondiale è ancora difficile da stimare".Nel terzo trimestre, rileva il rapporto, il Pil dell'area dell'euro è aumentato in misura inferiore rispetto al trimestre precedente (rispettivamente +0,2% e +0,4%). Il rallentamento è dovuto alle flessioni registrate in Germania (-0,2%) e Italia (-0,1%); per la Germania la contrazione è principalmente riconducibile in parte al calo temporaneo della produzione nell'industria automobilistica tedesca, che ha avuto un effetto sul contributo negativo della domanda estera sulla crescita dell’area euro.