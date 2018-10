5 ottobre 2018- 11:45 Ue: Lazar, Moscovici quando parla di xenofobi va oltre sue competenze/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - Queste dichiarazioni di Salvini, osserva lo storico francese, "chiaramente irrigidiscono la Commissione Europea e creano polemiche e tensioni. Chiaramente quando Moscovici parla di un governo xenofobo supera le sue competenze di Commissario anche perché sta parlando dell'atteggiamento dell'Italia sulla questioni dei migranti quando in Europa non c'è una politica sulla questione dei migranti".Molti economisti, rileva ancora Lazar, "dicono che la manovra annunciata dal Governo italiano non va bene, che è pericolosa, che il debito pubblico rischia di aumentare mentre altri dicono che un rapporto deficit/pil al 2,4% non è di per sé una cosa drammatica ma che quello che conta è di sapere se il Governo italiano sia credibile o meno. Tutte queste preoccupazioni e polemiche non facilitano la ricerca di un compromesso necessario tra l'Italia e l'Unione Europea. Attualmente ci sono grandi tensioni tra Bruxelles e Roma da un lato e tra Parigi e l'Italia dall'altro. Penso che queste tensioni continueranno", conclude Lazar.