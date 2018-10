7 ottobre 2018- 14:07 Ue: Le Maire, si punta a decisione su tassazione Gafa entro fine anno

Parigi, 7 ott. (AdnKronos) - L'obiettivo "è arrivare una decisione entro la fine del 2018" sulla tassazione dei colossi del digitale, i cosiddetti Gafa (Google, Facebook, Apple e Amazon). "All'ultimo Consiglio Europeo dovremmo arrivare ad una decisione sulla tassazione dei giganti digitali. E' una questione di giustizia. Non possiamo accettare che le nostre imprese paghino 14 punti percentuali di tassazione in più rispetto ai Gafa o ai gruppi cinesi equivalenti. L'Ue deve dimostrare che può decidere". Ad affermarlo ai microfoni della radio francese 'Europe 1' è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Quando ci sarà una soluzione globale o internazionale sostituirà quella che sarà presa a livello Europeo. L'Ue deve aprire la strada. Dobbiamo andare fino in fondo", sottolinea Le Maire.