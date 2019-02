1 febbraio 2019- 16:52 Ue: Lezzi su fondi, 'concentrazione tematica sia opportunità non limite'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Quello avuto oggi con il ministro Plumb è stato un incontro molto cordiale nel corso del quale ci siamo confrontate sulla programmazione dei fondi Ue per il 2021-2027. La Romania, che ha assunto dal primo gennaio la presidenza del Consiglio dell’Ue, ha indubbiamente un ruolo importante nell'ambito della negoziazione in corso a livello europeo ed è stato quindi utile illustrare alla mia collega su quali aspetti intende investire e concentrarsi l'Italia". Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi che oggi a Roma ha incontrato Rovana Plumb, ministro dei Fondi europei della Romania. "Contestualmente - aggiunge - le ho rappresentato alcuni dubbi, a partire dalla concentrazione tematica che, attualmente, potrebbe rivelarsi una cornice troppo rigida. Il rischio è che, così concepita, non accolga né contestualizzi i bisogni di territori dalle necessità e obiettivi diversi tra loro. L'auspicio di tutti è che la concentrazione tematica sia uno strumento in grado di sviluppare ulteriori opportunità e non un limite".