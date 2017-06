UE: LUNEDì A ROMA WOMEN'S FORUM, APRE TAJANI

24 giugno 2017- 16:06

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - Lunedi 26 giugno il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aprirà a Roma lo Women’s Forum sul ruolo delle donne per rivitalizzare un’Europa di pace e prosperità in occasione dei sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma. L’evento si terrà a Villa Medici e proseguirà martedì 27. Sarà un’occasione di dibattito sul ruolo chiave delle donne per rilanciare l’Unione europea. Tra i temi trattati, il loro ruolo nel mondo delle imprese e dell’economia, nell’accesso ai finanziamenti, nella sfida ai cambiamenti climatici, e per lo scambio culturale ed una società aperta e tollerante. L’unità nella diversità, il dialogo, l’apertura, la tutela dei diritti, la solidarietà, sono parte integrante dell’identità europea. Su questi valori, con al centro la dignità e la libertà della persona, è stata costruita la nostra Unione. I cittadini si aspettano un’Europa unita, capace di promuovere questi valori nel mondo e dare risposte su immigrazione, sicurezza, disoccupazione, cambiamenti climatici. Per rilanciare questa Europa è fondamentale il ruolo delle donne.