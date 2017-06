UE: LUNEDì PROSSIMO TAJANI IN VISTA A VENEZIA E VERONA

3 giugno 2017- 12:38

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - Lunedì prossimo, 5 giugno, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si recherà in visita istituzionale a Venezia e Verona. A Venezia, alle ore 12, Tajani farà un sopralluogo del Porto di Marghera con il sindaco della città Luigi Brugnaro. Alle 15.30 in Comune incontrerà le autorità Locali e a seguire aprirà l’incontro “L’Europa per il rilancio di Venezia”. Tajani si trasferirà poi a Verona dove, alle 19, incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive (Ente fieristico, Via del Lavoro 8). Infine alle ore 20, nell’Auditorium Verdi della Fiera di Verona, il presidente dell'Europarlamento interverrà insieme al presidente di Confcommercio nazionale, Carlo Sangalli, e al presidente di Confcommercio Verona, Paolo Arena, alla conferenza “Turismo 4.0, Confcommercio proiettata nel futuro" sul turismo digitale.