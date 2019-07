17 luglio 2019- 13:04 Ue: M5S, 'pur di colpirci Lega si è condannata a irrilevanza'

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Sull’elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue "è doveroso fare un po’ di chiarezza. Il MoVimento 5 Stelle in 5 anni di Parlamento europeo ha sempre guardato alle proposte e non a chi le avanzasse. Abbiamo sempre votato in maniera trasversale sulle proposte che ci permettevano di realizzare il nostro programma ed è grazie a questo atteggiamento che con poco più di 10 deputati abbiamo ottenuto risultati importanti nella precedente legislatura". Così il M5S sul blog, dove non risparmia un affondo alla Lega.Sull’elezione della Von der Leyen, "dovete sapere che c’era un accordo. Ma questo la Lega non ve lo dirà mai - si legge nel lungo post - L’accordo era che anche i cosiddetti 'sovranisti', lontani dai partiti tradizionali, la votassero, sapendo che la 'sua' maggioranza non esisteva e in questo modo avremmo potuto condizionare ogni decisione futura in Europa. Tanto che gli stessi Paesi di Visegrad (tra cui Orban & co, alleati della Lega, hanno votato la Von der Leyen). Tutti erano d’accordo, con tanto di dichiarazioni pubbliche. Poi la Lega, all’ultimo secondo, ha deciso di sfilarsi. Perché...? Perché mai la Lega, che fino alla mattinata di ieri dichiarava pubblicamente di votare sì insieme al MoVimento 5 Stelle, all'improvviso alle 17 ha votato no? Forse solo per attaccare pubblicamente il MoVimento 5 Stelle."Contenti loro, contenti tutti! Pur di colpire noi, la Lega ha scelto di condannarsi all’irrilevanza. Tutta questa recita è stata fatta solo per una manciata di consenso. Se la Lega vuole lamentarsi con qualcuno, lo facesse con i suoi alleati sovranisti, visto che Orban e Kacinsky l’hanno votata", attacca duro il M5S.