31 gennaio 2019- 17:47 Ue: M5S, stop a modifica regolamento Parlamento contro opposizioni

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "La vecchia politica asserragliata a Bruxelles, aveva deciso di modificare il regolamento del Parlamento europeo, per penalizzare i gruppi politici non allineati. Un grave attacco alle istituzioni comunitarie”. lo denunciano i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Politiche Ue. “Con l’avvicinarsi delle elezioni europee -spiega Virginia Villani- evidentemente avevano paura di perdere potere nell’Unione e per questo avevano deciso di mettere ai voti degli emendamenti per impedire al Parlamento europeo la formazione di nuovi Gruppi, nel momento in cui ci fosse stata ‘manifesta evidenza’ della ‘mancanza di affinità politica’. Tutto questo senza elencare criteri oggettivi per identificare questa mancanza di affinità. Insomma, la vecchia politica voleva decidere arbitrariamente se l’opposizione poteva avere il diritto di esistere o meno. Fortunatamente questa nuova normativa, che dimostrava la volontà di indebolire ancora una volta il Parlamento europeo, è stata bocciata grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle”.