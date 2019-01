22 gennaio 2019- 22:01 Ue: M5S, 'Tajani smemorato, a vertice Vienna governo presente'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Antonio Tajani è lo smemorato di Arcore. Il Governo italiano era presente a dicembre all’High Level Forum Africa-Europe di Vienna con il vice ministro degli esteri Emanuela Del Re dove intervenendo, come riportano diverse testate, ha dichiarato 'l’Italia sostiene pienamente la nuova alleanza Africa-Europa'". Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Esteri della Camera. "Lo smemorato esponente berlusconiano si goda gli ultimi mesi da presidente del Parlamento Europeo, carica che non ricopre con la dovuta imparzialità, perché dopo il 26 maggio dovrà fare le valige. Lui e tutti i partiti che hanno danneggiato l’Italia e l’Europa intera con politiche di austerità e irresponsabilità", concludono i pentastellati.