10 giugno 2019- 16:11 Ue: M5S verso accordo con Farage (2)

(AdnKronos) - Quella con Farage sembra la soluzione a portata di mano anche se con un 'ma' di non poco conto. Ovvero lo spettro della Brexit, che, salvo nuovi rinvii, porterebbe il Brexit Party fuori da Strasburgo il 31 ottobre. Chiudere ora con Farage consentirebbe tuttavia al M5S di uscire dalle secche e riprendere fiato. Una soluzione 'tampone' di non poco conto.Il 'matrimonio' tra Farage e i 5 Stelle è stato, nella scorsa eurolegislatura, piuttosto travagliato. Partito con non poche difficoltà a causa dello scetticismo degli eletti nelle file del Movimento verso l'euroscettico Ukip, ha alle spalle persino un tentativo di divorzio fallito miseramente. Nel gennaio 2017 il blog di Grillo, a sorpresa, lanciò una votazione online chiedendo alla base se lasciare o meno l'Efdd, dove il M5S conviveva con Farage, per entrare nell'Alde. Il 78,5% dei votanti disse sì, favorevole a mollare l'Ukip e a dire addio all'Efdd. Ma il capogruppo dell'Alde, l'ex premier belga Guy Verhofstadt, disse no all'alleanza, voltando le spalle al M5S costretto a restare nell'Efdd. Che oggi sembra essersi trasformato in un'ancora di salvezza per il Movimento, con Farage pronto a cancellare le tensioni del passato per tornare a convivere insieme in Europa. Brexit permettendo.