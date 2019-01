29 gennaio 2019- 15:46 Ue: Macron arriva a Nicosia, incontra presidente cipriota prima di Med7

Nicosia, 29 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron è arrivato a Nicosia, al palazzo presidenziale, dove incontrerà il presidente cipriota Nikos Anastasiades. La bilaterale precede il vertice tra i capi di Stato e di Governo dei sette Paesi Ue del Mediterraneo (Italia, Francia, Cipro, Grecia, Malta, Spagna e Portogallo). Macron arriva a Cipro dopo la sua visita in Egitto durante la quale ha incontrato il presidente Abdel Fattah Al Sisi.Questa mattina Anastasiades aveva incontrato il primo ministro del Portogallo António Costa, che sta svolgendo una visita ufficiale a Cipro e che parteciperà anche al Med7. Nel corso dell’incontro, ha sottolineato Anastasiades, “abbiamo avuto delle discussioni costruttive circa la cooperazione tra Cipro e Portogallo e sul rafforzamento del nostro rapporto in un contesto europeo”. I due paesi “continueranno a dialogare con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i nostri paesi”. Costa, nel corso dell'incontro, ha sottolineato l’importanza di lavorare s stretto contatto con Cipro anche in vista delle importanti sfide che attendono l'Europa in particolare sui temi legati alle migrazioni e al Brexit.