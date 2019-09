19 settembre 2019- 13:55 Ue: Mattarella, ‘stimolare mercati interni’ (2)

(AdnKronos) - "Siamo in un momento di tensioni commerciali a livello internazionale -ha ricordato Mattarella- in una congiuntura non facile di carattere economico. Questo per due Paesi esportatori, come Germania e Italia, è particolarmente rilevante. Le tensioni commerciali che vi sono e le minacce di guerre commerciali; le incognite connesse alla Brexit creano una congiuntura economica complicata, complessa, particolarmente delicata. A nostro avviso questo richiede che vi sia un'azione di politica economica che stimoli i mercati interni attraverso l'aumento degli investimenti per cercare di mantenere in equilibrio l'economia dei nostri Paesi".