10 ottobre 2018- 20:01 Ue: Mattarella a Conte e ministri, ricercare e tenere aperto dialogo/Adnkronos

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Nessun confronto sull'impostazione, sui contenuti e sulle cifre del Def e della prossima legge di Bilancio, ma l'occasione era troppo ghiotta per non rivolgere un'esortazione a superare le forti polemiche degli ultimi giorni tra Italia e Ue e quindi a ricercare e tenere aperto ogni canale di dialogo con Bruxelles. Ad ascoltare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella colazione che solitamente precede il Consiglio europeo, il premier Giuseppe Conte; i suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini; i ministri Enzo Moavero, Alfonso Bonafede, Giovanni Tria, Paolo Savona, Elisabetta Trenta e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Messaggio recepito, visto che il premier, durante l'incontro al Quirinale, avrebbe annunciato di voler approfittare del vertice europeo, per spiegare agli interlocutori presenti nella capitale belga gli obiettivi che il governo italiano intende perseguire con la prossima legge di Bilancio. Sul tavolo innanzi tutto i temi che giovedì 18 ottobre impegneranno i capi di Stato e di governo: Brexit; immigrazione, con particolare riferimento all'esigenza di rivedere il Trattato di Dublino e la missione Sophia; unione bancaria. Questioni sulle quali è difficile immaginare che vengano compiuti passi in avanti, anche perchè si tratterà del penultimo vertice europeo prima delle elezioni del maggio prossimo.