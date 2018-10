10 ottobre 2018- 20:01 Ue: Mattarella a Conte e ministri, ricercare e tenere aperto dialogo/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria avrà quindi modo di rispondere alla lettera inviata nei giorni scorsi dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, per illustrare la politica economica che intende attuare l'esecutivo. E, come anche annunciato durante la colazione di oggi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, approfitterà del soggiorno a Bruxelles della prossima settimana, per spiegare le linee della manovra agli esponenti dell'Ue e ai colleghi degli altri governi in una serie di incontri bilaterali.