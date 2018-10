15 ottobre 2018- 20:30 Ue: Mattarella, cittadinanza europea centrale per diritti e valori

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "La prossima presidenza del Consiglio europeo, la prima esercitata da Bucarest, e per la quale desidero formulare auguri di successo, sarà cruciale per i dibattiti in corso, nei quali, ancora una volta, troviamo importanti assonanze e nuove occasioni per collaborare. Apprezziamo particolarmente l’enfasi che la vostra Presidenza intende attribuire all’Europa dei cittadini: è nei contatti tra i popoli che si costruisce la vera collaborazione tra Stati, ed è soltanto attraverso la centralità della cittadinanza europea che potremo rafforzare, insieme, una visione dell’Europa portatrice di diritti e valori concreti e reali per tutti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato per il Presidente di Romania Klaus Iohannis."La libertà di movimento e stabilimento -ha aggiunto il Capo dello Stato- è un fondamento dell’Unione, che consente ai popoli che la compongono di vivere pienamente la dimensione europea".